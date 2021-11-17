Мишустин сообщил, что регионы в целом готовы к отопительному сезону

Премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства сообщил, что регионы в целом готовы к отопительному сезону.

«В целом, по данным министерств, к новому сезону регионы готовы. Это касается и состояния объектов ЖКХ, включая котельные, водопроводные и тепловые сети», — заявил Мишустин.

По его словам, «запасов топлива больше, чем положено по нормативам».

При этом он отметил, что «очень сложная ситуация в сфере ЖКХ сохраняется в Еврейской АО».

«Чтобы помочь региону подготовиться к отопительному периоду, правительство направит почти 900 млн рублей. Средства позволят привести в нормативное состояние объекты коммунальной инфраструктуры, а также оплатить коммунальные платежи школ и других организаций бюджетной сферы», — сообщил премьер.

20 октября министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин заявил о начале отопительного сезона на всей территории России, кроме отдельных муниципальных образований.