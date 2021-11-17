«Гомельтранснефть» ограничила прокачку по «Дружбе» в направлении Польши из-за ремонта

«Гомельтранснефть» ограничила прокачку по нефтепроводу «Дружба» в направлении Польши в связи с внеплановым ремонтом на одной из веток трубопровода.

Об этом, как сообщает ТАСС, заявил официальный представитель «Транснефти» Игорь Дёмин.

«Со вчерашнего дня «Гомельтранснефть» (Белоруссия) начала внеплановый ремонт на одной из веток магистрального нефтепровода «Дружба», ограничив прокачку в направлении Адамовой Заставы (Польша) ориентировочно на трое суток, при этом плановое задание месяца не пересматривается», — сообщил Дёмин.

В июне компания «Транснефть» сообщала о корректировке графика поставки ресурсов по нефтепроводу «Дружба».