«Гомельтранснефть» ограничила прокачку по «Дружбе» в направлении Польши из-за ремонта
- РИА Новости
Об этом, как сообщает ТАСС, заявил официальный представитель «Транснефти» Игорь Дёмин.
«Со вчерашнего дня «Гомельтранснефть» (Белоруссия) начала внеплановый ремонт на одной из веток магистрального нефтепровода «Дружба», ограничив прокачку в направлении Адамовой Заставы (Польша) ориентировочно на трое суток, при этом плановое задание месяца не пересматривается», — сообщил Дёмин.
В июне компания «Транснефть» сообщала о корректировке графика поставки ресурсов по нефтепроводу «Дружба».