«Гомельтранснефть» ограничила прокачку по «Дружбе» в направлении Польши из-за ремонта

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«Гомельтранснефть» ограничила прокачку по нефтепроводу «Дружба» в направлении Польши в связи с внеплановым ремонтом на одной из веток трубопровода.
«Гомельтранснефть» ограничила прокачку по «Дружбе» в направлении Польши из-за ремонта
  • РИА Новости

Об этом, как сообщает ТАСС, заявил официальный представитель «Транснефти» Игорь Дёмин.

«Со вчерашнего дня «Гомельтранснефть» (Белоруссия) начала внеплановый ремонт на одной из веток магистрального нефтепровода «Дружба», ограничив прокачку в направлении Адамовой Заставы (Польша) ориентировочно на трое суток, при этом плановое задание месяца не пересматривается», — сообщил Дёмин.

В июне компания «Транснефть» сообщала о корректировке графика поставки ресурсов по нефтепроводу «Дружба».

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