«Транснефть» сообщила о снижении прокачки нефти по «Дружбе» через Словакию
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя компании Игоря Дёмина.
По его словам, причина заключается в снижении уровня прокачки нефти через НПС Будковице (Словакия) из-за технических неполадок у одного из потребителей ресурса.
С учётом этих обстоятельств прокачка нефти через НПС Будковице будет снижена на двое суток.
В феврале сообщалось, что поставки нефти по трубопроводу «Дружба» в январе снизились на 26,6%, до 3,02 млн т.
Ранее в «Транснефть» заявили, что экспорт по нефтепроводу «Дружба» в 2020 году составил 45,4 млн т.