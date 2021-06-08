«Транснефть» сообщила о снижении прокачки нефти по «Дружбе» через Словакию

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Российская компания «Транснефть» сообщила о корректировке графика поставки ресурсов по нефтепроводу «Дружба».
«Транснефть» сообщила о снижении прокачки нефти по «Дружбе» через Словакию
  • © РИА Новости / Валерий Шустов

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя компании Игоря Дёмина. 

По его словам, причина заключается в снижении уровня прокачки нефти через НПС Будковице (Словакия) из-за технических неполадок у одного из потребителей ресурса.

С учётом этих обстоятельств прокачка нефти через НПС Будковице будет снижена на двое суток.

В феврале сообщалось, что поставки нефти по трубопроводу «Дружба» в январе снизились на 26,6%, до 3,02 млн т

Ранее в «Транснефть» заявили, что экспорт по нефтепроводу «Дружба» в 2020 году составил 45,4 млн т.

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