В Москве рассказали о росте экспорта фармпродукции и медтехники в 2021 году

Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что Москва в 2021 году существенно нарастила экспорт фармацевтической продукции и медицинской техники.

Об этом пишет НСН.

По словам Ефимова, за первые восемь месяцев 2021 года совокупный объём экспорта по этим направлениям превысил $819 млн — это в четыре раза больше, чем за аналогичный период 2019 года.

«Москва сегодня является центром фармацевтической промышленности России и ведущим экспортёром продукции этого сектора. Так, на долю столицы приходится около 40% объёма поставок медицинской техники и чуть более 52% — фармацевтической продукции», — констатировал заммэра.

Ранее ФАН сообщало, что резиденты технополиса «Москва» экспортировали продукцию на 1,2 млрд рублей в 2020 году.