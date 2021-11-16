В Минэнерго России сообщили, что не обсуждают с Украиной увеличение поставок угля

Россия и Украина в настоящий момент не обсуждают рост поставок угля, таких запросов не поступало. Об этом сообщил глава российского Минэнерго Николай Шульгинов.

«Нет. У них свой баланс, у нас — свой. У нас особо нет там обсуждений», — приводит ТАСС ответ Шульгинова на вопрос, обращалась ли Украина с просьбой нарастить поставки угля из России.

Глава российского Минэнерго также добавил, что пока отсутствует и решение о поставках электроэнергии на Украину.

15 ноября сообщалось, что запасы угля на украинских ТЭС за неделю сократились на 21,1%, до 378 тыс. т.

Ранее первый заместитель главы Минэнерго Украины Юрий Власенко заявил о планах украинской стороны активно импортировать уголь из США и Польши.