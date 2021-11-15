Путин обсудил с Лукашенко транзит газа через Белоруссию
- РИА Новости
Об этом РИА Новости заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
«Да. Вчера был разговор», — сказал он.
Таким образом он ответил на вопрос, поднял ли президент России тему транзита газа в беседе с белорусским коллегой.
Ранее Путин заявил, что обсудит с Лукашенко вопрос транзита газа, если белорусский лидер «просто не в сердцах это сказал».
11 ноября Лукашенко призвал ЕС подумать о транзите газа и грузов, которые идут через территорию республики, прежде чем решать вопрос о введении новых санкций.