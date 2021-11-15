Путин обсудил с Лукашенко транзит газа через Белоруссию

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Президент России Владимир Путин обсудил с белорусским лидером Александром Лукашенко транзит газа через Белоруссию.
Путин обсудил с Лукашенко транзит газа через Белоруссию
  • РИА Новости

Об этом РИА Новости заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Да. Вчера был разговор», — сказал он.

Таким образом он ответил на вопрос, поднял ли президент России тему транзита газа в беседе с белорусским коллегой.

Ранее Путин заявил, что обсудит с Лукашенко вопрос транзита газа, если белорусский лидер «просто не в сердцах это сказал».

11 ноября Лукашенко призвал ЕС подумать о транзите газа и грузов, которые идут через территорию республики, прежде чем решать вопрос о введении новых санкций.

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