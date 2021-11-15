«Газпром» продолжает закачку газа в пять европейских хранилищ

Заполненность европейских хранилищ по состоянию на 13 ноября, по данным Gas Infrastructure Europe, составила 74%, сообщает «Газпром».

«Газпром» продолжает закачку собственного газа в пять европейских подземных хранилищ», — говорится в сообщении холдинга.

На прошлой неделе «Газпром» утвердил и начал выполнение плана закачки газа в пять европейских подземных хранилищ на ноябрь.

С 6 по 7 ноября компания закачала 8,1 млн кубометров газа в Haidach — одно из своих крупнейших хранилищ в Европе.

Президент России Владимир Путин во время совещания по вопросам ресурсного потенциала Ямала попросил «Газпром» после закачки газа в российские подземные хранилища начать работу по повышению объёма газа в европейских ПХГ.