В ЦБ заявили об опасном росте закредитованности в России

Центробанк России сообщает о рисках опасного роста закредитованности в стране, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

«Потребительское кредитование продолжает расти высокими темпами, за девять месяцев с начала года — 16%. Это не очень хорошо, потому что дальше уже опасный рост закредитованности», — приводит её слова РИА Новости.

В Национальном бюро кредитных историй ранее рассказали, что среднее количество действующих кредитов у российского заёмщика в августе 2021 года составило 2,1.

В апреле 2021 года россияне взяли в долг у банков около 1,3 трлн рублей. Это максимальное значение за месяц.