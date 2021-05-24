Эксперты оценили уровень закредитованности россиян

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В апреле 2021 года россияне взяли в долг у банков около 1,3 трлн рублей. Это максимальное значение за месяц. О причинах этого рассказали эксперты.
Эксперты оценили уровень закредитованности россиян
  • © Наталья Селиверстова
  • РИА Новости

Как сообщает kp.ru, совокупный долг всех россиян перед кредитными организациями превысил 20 трлн рублей.

По оценке «Эксперт РА», за 2020 год средний уровень закредитованности россиян вырос с 47,1 до 49,1%, а, в этом уже превысил 50%.

В числе причин этого называют низкие ставки по кредитам, в основном по ипотеке, и отложенный спрос, связанный с пандемией, а также снижение реальных доходов населения.

«После пандемии россияне готовы больше тратить. Но реальные располагаемые доходы в 2020 году снизились, поэтому свои желания приходится финансировать за счёт кредитов», — констатировал директор финансового центра СКОЛКОВО-РЭШ Олег Шибанов.

Ранее профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» заявил, что перезапуск программы льготных кредитов бизнесу поможет предпринимателям в период борьбы с пандемией.

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