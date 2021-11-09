«Белэнерго» заявило о продолжении поставок электроэнергии на Украину

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В «Белэнерго» заявили, что Белоруссия продолжает поставки электроэнергии на Украину в рамках подписанного на ноябрь контракта, при этом письмо объединения об изменении условий сотрудничества было направлено нескольким конкретным украинским компаниям, поставки которым в ноябре не запланированы.
«Белэнерго» заявило о продолжении поставок электроэнергии на Украину
  • Reuters

«Беларусь продолжает поставки электроэнергии на Украину в рамках подписанного на ноябрь контракта», — говорится в сообщении компании.

Экспорт осуществляется в соответствии с обозначенными в контракте обязательствами, отметили там.

«Письмо ГПО «Белэнерго» об изменении условий сотрудничества было направлено в адрес конкретных компаний, которым поставки электроэнергии в ноябре 2021 года не запланированы», — сообщила пресс-служба.

8 ноября украинская газета «Экономическая правда» сообщила, что несколько участников энергорынка Украины получили письмо от компании «Белэнерго» об «остановке поставок электроэнергии».

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