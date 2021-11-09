«Белэнерго» заявило о продолжении поставок электроэнергии на Украину
- Reuters
«Беларусь продолжает поставки электроэнергии на Украину в рамках подписанного на ноябрь контракта», — говорится в сообщении компании.
Экспорт осуществляется в соответствии с обозначенными в контракте обязательствами, отметили там.
«Письмо ГПО «Белэнерго» об изменении условий сотрудничества было направлено в адрес конкретных компаний, которым поставки электроэнергии в ноябре 2021 года не запланированы», — сообщила пресс-служба.
8 ноября украинская газета «Экономическая правда» сообщила, что несколько участников энергорынка Украины получили письмо от компании «Белэнерго» об «остановке поставок электроэнергии».