ЭП: Белоруссия уведомила «Энергоатом» об остановке поставок электроэнергии
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- © Dirk Waem/Keystone Press Agency
«В документе говорится, что с ноября поставки электроэнергии в объединённую энергосистему Украины на основании рамочных договоров осуществляться не будут. По данным ЭП, такое письмо получили несколько участников рынка, в том числе государственный «Энергоатом», — пишет издание.
При этом газета отмечает, что письмо могли получить не все участники рынка.
Официальных комментариев «Белэнерго» издание не приводит.
6 ноября Белоруссия возобновила поставки электроэнергии на Украину, которые будут осуществляться в течение ноября.