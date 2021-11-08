ЭП: Белоруссия уведомила «Энергоатом» об остановке поставок электроэнергии

Украинская газета «Экономическая правда» сообщила, что несколько участников энергорынка Украины получили письмо от компании «Белэнерго» об «остановке поставок электроэнергии».

«В документе говорится, что с ноября поставки электроэнергии в объединённую энергосистему Украины на основании рамочных договоров осуществляться не будут. По данным ЭП, такое письмо получили несколько участников рынка, в том числе государственный «Энергоатом», — пишет издание.

При этом газета отмечает, что письмо могли получить не все участники рынка.

Официальных комментариев «Белэнерго» издание не приводит.

6 ноября Белоруссия возобновила поставки электроэнергии на Украину, которые будут осуществляться в течение ноября.