ЭП: Белоруссия уведомила «Энергоатом» об остановке поставок электроэнергии

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Украинская газета «Экономическая правда» сообщила, что несколько участников энергорынка Украины получили письмо от компании «Белэнерго» об «остановке поставок электроэнергии».
ЭП: Белоруссия уведомила «Энергоатом» об остановке поставок электроэнергии
  • globallookpress.com
  • © Dirk Waem/Keystone Press Agency

«В документе говорится, что с ноября поставки электроэнергии в объединённую энергосистему Украины на основании рамочных договоров осуществляться не будут. По данным ЭП, такое письмо получили несколько участников рынка, в том числе государственный «Энергоатом», — пишет издание.

При этом газета отмечает, что письмо могли получить не все участники рынка.

Официальных комментариев «Белэнерго» издание не приводит.

6 ноября Белоруссия возобновила поставки электроэнергии на Украину, которые будут осуществляться в течение ноября.

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