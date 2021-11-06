Белоруссия возобновила поставки электроэнергии на Украину

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Белоруссия возобновила поставки электроэнергии на Украину, они будут осуществляться в течение ноября. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского Минэнерго.
Белоруссия возобновила поставки электроэнергии на Украину
  • © REUTERS/Gleb Garanich

«Белорусская электроэнергия начала поступать в украинскую энергосистему 6 ноября», — приводит РИА Новости сообщение.

Как уточнили в белорусском Минэнерго, в соответствии с подписанным контрактом поставки будут осуществляться в течение ноября.

Ранее  в «Укрэнерго» заявили, что Украина вынуждена была активировать аварийную помощь из энергосистемы Белоруссии из-за повышенной аварийности на энергоблоках ТЭС.

Депутат Верховной рады от «Батькивщины», первый заместитель председателя комитета по вопросам бюджета Иван Крулько заявил, что из 88 энергоблоков ТЭС в стране функционируют 37.

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