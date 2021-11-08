«Газпром» не бронировал допмощности по транзиту газа через Украину и Польшу на 9 ноября

«Газпром» не стал бронировать дополнительные мощности газопровода Ямал — Европа для транзита газа через Польшу, также компания не забронировала дополнительные мощности по транзиту через Украину на 9 ноября.

Об этом свидетельствуют данные платформ RBP и GSA Platform.

Как пишет РИА Новости, компания ранее уже забронировала на ноябрь транзитную мощность газопровода Ямал — Европа в объёме 31,4 млн куб. м газа в сутки, однако объём остаётся практически невостребованным.

По сообщениям ТАСС, «Оператор ГТС Украины» предложил на аукционе транзитные мощности в объёме до 9,8 млн куб. м в сутки через «Суджу» и до 5,2 млн куб. м в сутки Сохрановку», однако они остались невостребованными.

Цена на газ в Европе на открытии торгов 8 ноября поднялась выше $960 за 1 тыс. куб. м.

Как напомнила глава «Газпром экспорта» Елена Бурмистрова, «Газпром» не заинтересован в рекордно высоких или низких ценах на газ в Европе, потому что они приведут к деградации спроса.