«Газпром» не бронировал допмощности по транзиту газа через Украину и Польшу на 9 ноября

Короткая ссылка
«Газпром» не стал бронировать дополнительные мощности газопровода Ямал — Европа для транзита газа через Польшу, также компания не забронировала дополнительные мощности по транзиту через Украину на 9 ноября.
«Газпром» не бронировал допмощности по транзиту газа через Украину и Польшу на 9 ноября
  • Reuters

Об этом свидетельствуют данные платформ RBP и GSA Platform.

Как пишет РИА Новости, компания ранее уже забронировала на ноябрь транзитную мощность газопровода Ямал — Европа в объёме 31,4 млн куб. м газа в сутки, однако объём остаётся практически невостребованным.

По сообщениям ТАСС, «Оператор ГТС Украины» предложил на аукционе транзитные мощности в объёме до 9,8 млн куб. м в сутки через «Суджу» и до 5,2 млн куб. м в сутки Сохрановку», однако они остались невостребованными.

Цена на газ в Европе на открытии торгов 8 ноября поднялась выше $960 за 1 тыс. куб. м.

Как напомнила глава «Газпром экспорта» Елена Бурмистрова, «Газпром» не заинтересован в рекордно высоких или низких ценах на газ в Европе, потому что они приведут к деградации спроса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить