Украина возобновит с 6 ноября коммерческий импорт электроэнергии из Белоруссии

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С 6 ноября Украина возобновит коммерческий импорт электроэнергии из Белоруссии. Мощность импорта составит 5 МВт в течение дня.
Украина возобновит с 6 ноября коммерческий импорт электроэнергии из Белоруссии
  • globallookpress.com

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Европейской сети системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E).

Ожидается, что поставки будут происходить по ровному графику с 00:00 до 23:00 6 ноября без перерывов и изменений мощностей.

Ранее депутат Верховной рады от «Батькивщины», первый заместитель председателя комитета по вопросам бюджета Иван Крулько заявил, что из 88 энергоблоков ТЭС в стране функционируют 37.

В октябре сообщалось, что Еврокомиссия ожидает полной интеграции энергетического рынка Украины в Европейскую сеть системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E).

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