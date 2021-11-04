В Госдуме прокомментировали заявление ФРГ о сроках запуска «Северного потока — 2»

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что в ФРГ усомнились в запуске «Северного потока — 2» до конца года.

«Сроки, которые были названы, — это максимальные сроки. Но я хочу напомнить, что сейчас наступает зимний период, а это значит, что потребность в газе возрастёт из-за отопительного периода», — сказал депутат.

Ананских рассчитывает, что процесс не станут затягивать.

«Надеюсь, что максимальные сроки для принятия решения по заполнению «Северного потока — 2» и поставкам газа в Европу выдерживаться не будут и вопрос будет изучен и решён оперативно… Это будет выгодно в первую очередь жителям Германии и всей Европы», — заключил он.

Ранее глава энергетического комитета бундестага Клаус Эрнст заявил, что Германия вряд ли начнёт получать газ через газопровод «Северный поток — 2» до конца текущего года.