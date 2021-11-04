В ФРГ усомнились в запуске «Северного потока — 2» до конца года

Германия вряд ли начнёт получать газ через газопровод «Северный поток — 2» до конца текущего года, заявил глава энергетического комитета бундестага Клаус Эрнст.

«Федеральное сетевое агентство ФРГ должно до января 2022 года изучить сертификацию трубопровода. После этого у Еврокомиссии есть ещё четыре месяца, чтобы дать свой вердикт», — цитирует Эрнста газета «Известия».

В свою очередь, депутат от партии «Альтернатива для Германии» Ян Нольте согласился с прогнозами по сертификации газопровода.

Ранее Восточный комитет экономики ФРГ заявил, что тормозить запуск газопровода «Северный поток — 2» по политическим мотивам совершенно контрпродуктивно.