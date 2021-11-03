Правительство изучит целесообразность повышения продаж топлива на бирже
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- РИА Новости
Об этом сообщило правительство по итогу стратегической сессии по ситуации на рынке нефтепродуктов, которую провёл вице-премьер Александр Новак.
«В части моторных топлив было решено продолжать мониторинг ситуации на топливном рынке, в том числе в его биржевом звене, для рассмотрения целесообразности дальнейшего увеличения биржевых нормативов по бензинам и дизельному топливу на 1% для каждого из их типов», — заявили там.
По поручению Новака также будет проведён дополнительный анализ работы топливного демпфера для бензинов и дизельного топлива, а также рассмотрена целесообразность его корректировки на 2022 год.
20 октября в Минэнерго объяснили рост биржевой цены на дизельное топливо в России.