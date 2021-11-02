«Газпром» не забронировал мощности ГТС Украины и Польши на I квартал 2022 года
- Reuters
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные платформ GSA Platform и Regional Booking Platform.
По результатам прошедшего 2 ноября аукциона компания не забронировала дополнительные мощности для украинских ГИС (газоизмерительных станций) «Суджа» и «Сохрановка».
«Газпром» также не стал бронировать мощность польского участка газопровода «Ямал-Европа» на первый квартал 2022 года.
Ранее сообщалось, что «Газпром» достиг необходимого уровня оперативного резерва газа в хранилищах России.
Президент России Владимир Путин во время совещания по вопросам ресурсного потенциала Ямала попросил «Газпром» после закачки газа в российские подземные хранилища начать работу по повышению объёма газа в европейских ПХГ.