Мишустин: товарооборот России и Казахстана по итогам года должен стать рекордным
- AP
«Превысил он (объём товарооборота. — RT) уже $16 млрд. И по итогам года, абсолютно уверен, мы должны выйти на рекордные показатели взаимной торговли, что не может нас не радовать», — цитирует РИА Новости Мишустина.
По его словам, товарооборот двух стран вернулся на траекторию роста и уже с января по август его объем увеличился более чем на треть по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что пандемия коронавируса затрудняет контакты в пространстве СНГ, но показатели торгового сотрудничества в рамках объединения начинают улучшаться.