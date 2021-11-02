Мишустин: товарооборот России и Казахстана по итогам года должен стать рекордным

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Товарооборот России и Казахстана по итогам текущего года должен выйти на рекордные показатели взаимной торговли. Об этом сообщил российский премьер Михаил Мишустин.
Мишустин: товарооборот России и Казахстана по итогам года должен стать рекордным
  • AP

«Превысил он (объём товарооборота. — RT) уже $16 млрд. И по итогам года, абсолютно уверен, мы должны выйти на рекордные показатели взаимной торговли, что не может нас не радовать», — цитирует РИА Новости Мишустина.

По его словам, товарооборот двух стран вернулся на траекторию роста и уже с января по август его объем увеличился более чем на треть по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что пандемия коронавируса затрудняет контакты в пространстве СНГ, но показатели торгового сотрудничества в рамках объединения начинают улучшаться. 

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