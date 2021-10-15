Путин заявил об улучшении торгового сотрудничества в СНГ
- AP
«Понятно, что пандемия коронавируса продолжает негативно сказываться на сферах экономики, затрудняет контакты, взаимодействие», — отметил Путин.
Вместе с тем он уточнил, что показатели торгово-инвестиционного сотрудничества в пределах СНГ начали улучшаться.
По словам российского президента, объёмы товарооборота внутри содружества увеличились почти на 27% за первую половину 2021 года.
Ранее Путин заявил о необходимости стран Евразийского экономического союза продолжать наращивать кооперацию в промышленной и сельскохозяйственной сферах для формирования устойчивого общего рынка.