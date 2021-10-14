Путин призвал наращивать кооперацию в ЕАЭС для формирования общего рынка

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Президент России Владимир Путин заявил о необходимости стран Евразийского экономического союза продолжать наращивать кооперацию в промышленной и сельскохозяйственной сферах для формирования устойчивого общего рынка.
Путин призвал наращивать кооперацию в ЕАЭС для формирования общего рынка
  • AP

«Считаю важным продолжать в ЕврАзЭС и планомерную работу по наращиванию кооперации в промышленной и сельхозсферах, обеспечению максимальной свободы движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы — так, чтобы сформировать действительно полноценный устойчивый общий рынок», — сказал он в рамках выступления на саммите ЕАЭС в формате видеоконференции.

По словам Путина, по указанным направлениям уже удалось достичь многого — страны-члены ЕАЭС продвинулись в унификации развития розничной торговли. Глава государства также отметил гармонизацию национального урегулирования в сфере защиты прав потребителей.

RT ведёт трансляцию заседания Высшего Евразийского экономического совета.

Министр по торговле Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Андрей Слепнёв ранее заявил, что рост взаимной торговли России со странами дальнего зарубежья в 2021 году составил 35%, а увеличение товарооборота с государствами ЕЭС достигло 24%.

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