Welt: Путин одной фразой снизил цены на газ в Европе

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Немецкие журналисты отметили влиятельность президента России Владимира Путина, которому удалось снизить цены на газ в Европе одной фразой.
Welt: Путин одной фразой снизил цены на газ в Европе
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  • © Kremlin Pool

Об этом пишет издание Welt.

В газете напомнили о поручении Путина «Газпрому» приступить к плановой работе по повышению объёма топлива в европейских ПГХ. После заверения главы компании Алексея Миллера в том, что в концерне так и поступят, президент России распорядился отчитаться о ходе работы.

«Это почти случайное замечание Владимира Путина заставило европейский газовый рынок вздохнуть с облегчением», — пишут немецкие журналисты.

В Welt отмечают, что после сказанного Путиным цены фьючерсов на газ в Нидерландах снизились на 15%.

«Он (энергетический кризис в Европе. — RT) показал, что Россия, бесспорно, доминирует на рынке... Пока не ясно, сколько дополнительного газа поставит российская компания или речь идёт об объёмах поставок, которые уже были обещаны. Однако рынки отреагировали немедленно», — говорится в материале издания.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сообщил, что Россия строго выполняет контракты на поставки газа в Евросоюз.

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