Путин призвал G20 работать над недопущением высокой глобальной инфляции

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Серьёзные бюджетные дефициты в развитых экономиках создают риск высокой глобальной инфляции, которую нельзя допустить, заявил на G20 президент России Владимир Путин.
Путин призвал G20 работать над недопущением высокой глобальной инфляции
  • РИА Новости

Как пояснил глава государства, причиной такой ситуации стало «избыточное стимулирование», которое обернулось общей нестабильностью и ростом цен на финансовые активы, а также товары на отдельных рынках — энергии и продовольствия.

«Базовая причина этих явлений — серьёзный бюджетный дефицит в развитых экономиках. Это первопричина. Их сохранение создаёт риск высокой глобальной инфляции в среднесрочной перспективе, из-за чего не только растут риски снижения деловой активности, но и закрепляется и усугубляется неравенство», — сказал Путин.

В данном случае важно не допустить раскручивания стагфляционной спирали, подчеркнул он.

Для этого нужно вести дело к «нормализации бюджетной и денежно-кредитной политики», а также повышать качество управления структурой спроса в экономике и настраивать экономические приоритеты в первую очередь на преодоление проблем неравенства и на рост благополучия граждан, добавил Путин.

Как ранее заявил президент, Россия нормализовала свою макроэкономическую политику, так что бюджет будет профицитным.

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