Путин призвал G20 работать над недопущением высокой глобальной инфляции
- РИА Новости
Как пояснил глава государства, причиной такой ситуации стало «избыточное стимулирование», которое обернулось общей нестабильностью и ростом цен на финансовые активы, а также товары на отдельных рынках — энергии и продовольствия.
«Базовая причина этих явлений — серьёзный бюджетный дефицит в развитых экономиках. Это первопричина. Их сохранение создаёт риск высокой глобальной инфляции в среднесрочной перспективе, из-за чего не только растут риски снижения деловой активности, но и закрепляется и усугубляется неравенство», — сказал Путин.
В данном случае важно не допустить раскручивания стагфляционной спирали, подчеркнул он.
Для этого нужно вести дело к «нормализации бюджетной и денежно-кредитной политики», а также повышать качество управления структурой спроса в экономике и настраивать экономические приоритеты в первую очередь на преодоление проблем неравенства и на рост благополучия граждан, добавил Путин.
Как ранее заявил президент, Россия нормализовала свою макроэкономическую политику, так что бюджет будет профицитным.