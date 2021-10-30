Путин призвал G20 работать над недопущением высокой глобальной инфляции

Серьёзные бюджетные дефициты в развитых экономиках создают риск высокой глобальной инфляции, которую нельзя допустить, заявил на G20 президент России Владимир Путин.

Как пояснил глава государства, причиной такой ситуации стало «избыточное стимулирование», которое обернулось общей нестабильностью и ростом цен на финансовые активы, а также товары на отдельных рынках — энергии и продовольствия.

«Базовая причина этих явлений — серьёзный бюджетный дефицит в развитых экономиках. Это первопричина. Их сохранение создаёт риск высокой глобальной инфляции в среднесрочной перспективе, из-за чего не только растут риски снижения деловой активности, но и закрепляется и усугубляется неравенство», — сказал Путин.

В данном случае важно не допустить раскручивания стагфляционной спирали, подчеркнул он.

Для этого нужно вести дело к «нормализации бюджетной и денежно-кредитной политики», а также повышать качество управления структурой спроса в экономике и настраивать экономические приоритеты в первую очередь на преодоление проблем неравенства и на рост благополучия граждан, добавил Путин.

Как ранее заявил президент, Россия нормализовала свою макроэкономическую политику, так что бюджет будет профицитным.