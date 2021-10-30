Путин: бюджет России в текущем году будет профицитным

Россия нормализовала свою макроэкономическую политику так, что бюджет будет профицитным, заявил во время пленарного заседания G20 российский президент Владимир Путин.

«В России в 2020 году на фоне масштабных мер поддержки населения, малого и среднего бизнеса, а также системы здравоохранения дефицит бюджета увеличился до 4% ВВП, что позволило нам в том числе добиться восстановления рынка труда. В текущем году мы нормализовали свою макроэкономическую политику так, что бюджет будет профицитным», — сказал глава государства.

Он добавил, что также Россия ужесточила денежно-кредитную политику.

«В целом по странам «двадцатки» ситуация несколько иная. Если в 2017—2019 годах дефицит бюджета в среднем составлял 3,8%, то в 2020-м на фоне пандемии он вырос уже до 11,2%, а в этом году хоть и снизился, но всё-таки остаётся на достаточно высоком уровне — 8,7%. Хотел бы отметить: 40% дефицита бюджетов всех стран «двадцатки» за 2020—2021 годы придется на Соединённые Штаты. Говорю об этом, потому что мы все прекрасно понимаем: от положения в этой экономике зависит вся мировая», — добавил Путин.

В сентябре российский президент заявил, что во время пандемии COVID-19 Россия направила на меры поддержки граждан и экономики около 3 трлн рублей.

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв в эфире телеканала «360» заявил, что власти региона обсудят меры поддержки с малым и средним бизнесом после нерабочих дней.