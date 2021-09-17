Путин: на поддержку экономики и граждан в пандемию направлено около 3 трлн рублей

Российский президент Владимир Путин заявил, что во время пандемии COVID-19 Россия направила на меры поддержки граждан и экономики около 3 трлн рублей.

Во время саммита Шанхайской организации сотрудничества Путин высказался о мерах, принятых в России во время пандемии.

«Россия направила порядка 3 трлн рублей (а это, чтобы было понятно в сравнительных величинах, более 4,5% ВВП нашей страны) на сохранение рабочих мест и доходов граждан, поддержку предпринимательства, перезагрузку инвестиционного цикла, помощь регионам, конкретным людям и семьям с детьми прежде всего», — приводит ТАСС его слова.

Ранее Путин заявил, что вакцинация является лучшим инструментом, чтобы побороть пандемию коронавирусной инфекции.