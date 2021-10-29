Аналитик Власов дал советы по защите от нового типа финансовых пирамид

Эксперт в области информационной безопасности Александр Власов в беседе с RT дал советы, как защититься от нового типа финансовых пирамид в форме «онлайн инвестиционных игр».

«Есть общий подход: как только вам предлагают участвовать в каком-то деле, где вы должны приводить новых участников, сразу нужно бежать оттуда, потому что это явная пирамида», — рассказал Власов.

В качестве второго важного признака пирамиды эксперт назвал «обещание доходности, которая резко превышает обычную».

«И третье, что доступно не многим, потому что возможность легко заработать денег, застилает глаза. Прежде чем доверять одну свою копейку какой-нибудь компании, нужно изучить всю документацию. Есть ли у неё все необходимые лицензии и разрешения на инвестиционную деятельность, и если на сайте все эти документы не опубликованы, или они вызывают сомнения, тоже в этом не участвовать», — заключил он.

Ранее стало известно, что Центробанк зафиксировал новый тип финансовых пирамид в России в форме «онлайн инвестиционных игр».

В ЦБ также выразили беспокойство в связи с вовлечением в новый тип финансовых пирамид детей и подростков.