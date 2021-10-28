Адвокат прокомментировал новую схему интернет-мошенничества

Адвокат Московской областной коллегии адвокатов Богдан Леськив прокомментировал новую схему интернет-мошенничества, когда злоумышленники собирают персональные данные и моделируют их в анкеты микрофинансовых организаций, готовых выдавать займы по онлайн-заявкам.

«Новая схема, как и все предыдущие, построена на факторе использования достоверной персональной информации, часть которой (код из смс) никто, кроме самих жертв мошенничества, знать не мог», — заявил Леськив в беседе с Life.ru.

По его словам, именно поэтому финансовые организации, как правило, отказываются компенсировать потери пострадавших от действий мошенников, настаивая, что именно граждане пренебрегли мерами безопасности и должны погасить образовавшийся долг.

«Опровергнуть эту позицию очень непросто», — добавил он.

Ранее эксперт службы безопасности ЮMoney Ольга Швенк в беседе с изданием «ПолитЭксперт» рассказала о поведении телефонных мошенников.