Адвокат прокомментировал новую схему интернет-мошенничества

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Адвокат Московской областной коллегии адвокатов Богдан Леськив прокомментировал новую схему интернет-мошенничества, когда злоумышленники собирают персональные данные и моделируют их в анкеты микрофинансовых организаций, готовых выдавать займы по онлайн-заявкам.
Адвокат прокомментировал новую схему интернет-мошенничества
  • Pixabay

«Новая схема, как и все предыдущие, построена на факторе использования достоверной персональной информации, часть которой (код из смс) никто, кроме самих жертв мошенничества, знать не мог», — заявил Леськив в беседе с Life.ru.

По его словам, именно поэтому финансовые организации, как правило, отказываются компенсировать потери пострадавших от действий мошенников, настаивая, что именно граждане пренебрегли мерами безопасности и должны погасить образовавшийся долг.

«Опровергнуть эту позицию очень непросто», — добавил он.

Ранее эксперт службы безопасности ЮMoney Ольга Швенк в беседе с изданием «ПолитЭксперт» рассказала о поведении телефонных мошенников.

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