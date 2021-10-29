ЦБ выявил новый тип финансовых пирамид в России

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Центробанк зафиксировал новый тип финансовых пирамид в России в форме «онлайн инвестиционных игр». Об этом рассказал глава департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях.
ЦБ выявил новый тип финансовых пирамид в России
  • РИА Новости

«Обычно пользователь может зарегистрироваться в игровом экономическом проекте с возможностью вывода средств, покупает определённого персонажа или, например, виртуальную недвижимость, которые и должны приносить доход. Но, для того чтобы получать вознаграждение или выигрыш, нужно приводить в проект новых игроков — как правило, знакомых или родственников», — цитирует Ляха РБК.

В случае отсутствия новых игроков проект останавливается, пояснил эксперт.

«А деньги вывести нельзя, их уже к тому времени вывели за вас», — объяснил он.

В ЦБ также выразили беспокойство в связи с вовлечением в новых тип финансовых пирамид детей и подростков. 

«Здесь и младшее поколение, и дети могут пострадать», — предупредил Лях.

По его словам, подобные проекты составляют 8% от общего числа выявленных за третий квартал 2021 года финансовых пирамид. 

Ранее эксперт по кибербезопасности Куценко рассказал об уловках мошенников в сети.

Также, как сообщал портал «Юга.ру», в Краснодарском крае перед судом предстанет организатор крупной финансовой пирамиды. 

По данным следствия, 43-летний житель Казани руководил двумя кредитно-потребительскими кооперативами. Под предлогом выплаты высоких процентов он похитил средства 674 пайщиков из Краснодарского края, Калужской, Саратовской, Пензенской, Ярославской, Рязанской, Нижегородской, Самарской областей, Ставропольского края и Севастополя.

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