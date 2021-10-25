Эксперт по кибербезопасности Куценко рассказал об уловках мошенников в сети

Руководитель направления Solar webProxy компании «Ростелеком-Солар» Пётр Куценко рассказал об уловках мошенников в интернете.

В беседе с «Российской газетой» он отметил, что, например, под видом согласия на сбор cookie-данных (учётные данные, e-mail, телефон, имя пользователя, IP-адрес и прочее) злоумышленники могут получить одобрение пользователя на получение им уведомлений или установку плагинов.

«Собрав данные о предпочтениях пользователя, злоумышленник создаёт привлекательное рекламное объявление, которое показывает пользователю. Его задача — побудить (жертву. — RT) перейти на сайт, где её будет ожидать мошенничество или вредоносная активность», — сказал Куценко.

Так, если пользователь по ошибке скачал вредоносный софт, последствия могут быть непредсказуемыми. В частности, он может потерять доступ к своим финансовым активам или передать некоторые личные данные злоумышленнику.

Также на его компьютер может быть установлен шифровальщик, который потребует выкуп за ключи дешифрования.

Ранее психотерапевт и психолог Евгений Фомин в беседе с Nation News дал советы по защите пожилых граждан от мошенников.