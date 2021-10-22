Производители колбас предупредили о росте цен

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Крупнейшие компании переработчики мяса уведомили торговые сети о повышении цен на свою продукцию с конца октября — начала ноября этого года.
Производители колбас предупредили о росте цен
  • globallookpress.com
  • © Victor Lisitsyn

Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на ритейлеров и производителей. 

Производители сообщили, что рост цен на продукцию составит от 7 до 20%.

Ритейлеры в свою очередь отметили, что пока рассматривают вопрос повышения цен.

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) заявила, что торговые сети стараются сделать изменение цен более комфортным для потребителя.

Минсельхозе отметил, что издержки на предприятиях по производству и переработке мяса растут с 2020 года.

Ранее сообщалось, что по данным ООН, в сентябре цены на продукты в мире достигли максимального уровня с 2011 года.

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