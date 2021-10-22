Саммит ЕС поручил помочь потребителям и компаниям в связи с ростом цен на газ

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Главы стран Евросоюза поручили Еврокомиссии и государствам-членам оказать поддержку потребителям и европейским компаниям в связи с энергетическим кризисом, вызванным ростом цен на газ.
Саммит ЕС поручил помочь потребителям и компаниям в связи с ростом цен на газ
  • Reuters
  • © John Thys

«Евросовет поручает странам-членам и Еврокомиссии срочно наилучшим образом использовать набор инструментов для оказания краткосрочной помощи самым уязвимым потребителям и европейским компаниям, учитывая разнообразие и специфику ситуации в странах-членах», — приводит ТАСС заявление лидеров стран ЕС по итогам первого дня саммита в Брюсселе.

Ранее президент России Владимир Путин во время выступления на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что дефицит газа в Европе является результатом экономической политики, которую проводит Еврокомиссия.

В Госдуме поддержали его слова.

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