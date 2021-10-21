В Госдуме поддержали заявление Путина о дефиците газа в Европе

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Анастасия Белоусова
Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик поддержал заявление президента России Владимира Путина о том, что дефицит газа в Европе является результатом экономической политики Еврокомиссии.
В Госдуме поддержали заявление Путина о дефиците газа в Европе
  • РИА Новости

По словам депутата, до 2008 года цена на газ «была заложена в долгосрочных контрактах и не зависела от колебаний рынка, от повышения спроса, дефицита и иных факторов, влияющих на ценообразование».

«То, что происходит сегодня, — закономерный итог решения десятилетней давности. Как абсолютно верно отметил Владимир Путин, причины энергетического кризиса стоит искать в экономических решениях Еврокомиссии», — заметил Белик.

Он добавил, что сегодня ряд европейских политиков пытаются обвинить в росте цен Россию.

«Но ещё раз подчеркну: Европа стала заложником своих же решений, Россия выполняет свои обязательства в полном объёме, осуществляя поставки в рамках правил игры, которые диктует рынок», — заключил парламентарий.

Президент России Владимир Путин во время выступления на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что дефицит газа в Европе является результатом экономической политики, которую проводит Еврокомиссия.

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