Россия получила право на экспорт рогатого скота в Иорданию

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Россия получила право экспортировать живой крупный и мелкий рогатый скот в Иорданию. Об этом сообщил Россельхознадзор.
Россия получила право на экспорт рогатого скота в Иорданию
  • © РИА Новости / Екатерина Лызлова

«Россельхознадзором и Министерством сельского хозяйства Иорданского Хашимитского Королевства согласованы ветеринарные сертификаты для экспорта из России в Иорданию: племенного и пользовательского крупного рогатого скота, племенных и пользовательских овец и коз», — заявили в ведомстве.

Площадки, которые будут поставлять животных, должны быть внесены в реестр предприятий, имеющих право на экспорт, в информационной системе «Цербер».

Ранее в Удмуртии обсудили вопросы сотрудничества с Францией в сфере сельского хозяйства.

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