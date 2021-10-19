Россия получила право на экспорт рогатого скота в Иорданию
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«Россельхознадзором и Министерством сельского хозяйства Иорданского Хашимитского Королевства согласованы ветеринарные сертификаты для экспорта из России в Иорданию: племенного и пользовательского крупного рогатого скота, племенных и пользовательских овец и коз», — заявили в ведомстве.
Площадки, которые будут поставлять животных, должны быть внесены в реестр предприятий, имеющих право на экспорт, в информационной системе «Цербер».
Ранее в Удмуртии обсудили вопросы сотрудничества с Францией в сфере сельского хозяйства.