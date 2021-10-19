Россия получила право на экспорт рогатого скота в Иорданию

Россия получила право экспортировать живой крупный и мелкий рогатый скот в Иорданию. Об этом сообщил Россельхознадзор.

«Россельхознадзором и Министерством сельского хозяйства Иорданского Хашимитского Королевства согласованы ветеринарные сертификаты для экспорта из России в Иорданию: племенного и пользовательского крупного рогатого скота, племенных и пользовательских овец и коз», — заявили в ведомстве.

Площадки, которые будут поставлять животных, должны быть внесены в реестр предприятий, имеющих право на экспорт, в информационной системе «Цербер».

Ранее в Удмуртии обсудили вопросы сотрудничества с Францией в сфере сельского хозяйства.