В Удмуртии обсудили вопросы сотрудничества с Францией в сфере сельского хозяйства
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Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.
Представители французской стороны ознакомились с туристическим и сельскохозяйственным потенциалом республики.
«Французская делегация сразу обозначила свои интересы — это сельское хозяйство, туризм, сувенирная продукция. Поэтому на круглый стол мы пригласили местных производителей продуктов питания, напитков, упаковки, сувениров, а также туроператоров по въездному туризму», — заявила Валерия Антоненко, руководитель Центра поддержки экспорта.
Со своей стороны, зампред правительства региона, министр сельского хозяйства и продовольствия Удмуртии Ольга Абрамова отметила, что положено начало взаимовыгодному и плодотворному сотрудничеству.
«И особенно радует то, что мы получили ещё одну возможность продвижения продукции наших малых производителей и развития сельских территорий через агротуризм», — сказала она.
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