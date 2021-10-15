В Удмуртии обсудили вопросы сотрудничества с Францией в сфере сельского хозяйства

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Удмуртию посетила делегация из Франции. Организатором выступил центр поддержки экспорта Корпорации развития Удмуртии совместно с региональным Министерством сельского хозяйства и продовольствия.
В Удмуртии обсудили вопросы сотрудничества с Францией в сфере сельского хозяйства
  • © Администрация Главы и Правительства Удмуртской Республики

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.

Представители французской стороны ознакомились с туристическим и сельскохозяйственным потенциалом республики.

«Французская делегация сразу обозначила свои интересы — это сельское хозяйство, туризм, сувенирная продукция. Поэтому на круглый стол мы пригласили местных производителей продуктов питания, напитков, упаковки, сувениров, а также туроператоров по въездному туризму», — заявила Валерия Антоненко, руководитель Центра поддержки экспорта.

Со своей стороны, зампред правительства региона, министр сельского хозяйства и продовольствия Удмуртии Ольга Абрамова отметила, что положено начало взаимовыгодному и плодотворному сотрудничеству.

«И особенно радует то, что мы получили ещё одну возможность продвижения продукции наших малых производителей и развития сельских территорий через агротуризм», — сказала она.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области обсудили вопросы сотрудничества с Южной Кореей.

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