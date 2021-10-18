Минэкономразвития спрогнозировало рост ВВП в 2021 году

Рост ВВП России по итогам текущего года вряд ли составит более 4,2%. Об этом заявил министр экономического развития России Максим Решетников на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

«С учётом развития ситуации оцениваем рост ВВП на текущий год в 4,2%», — приводит ТАСС слова Решетникова.

За последние месяцы темпы деловой активности замедлились, восстановительный потенциал российской экономики в целом исчерпан, пояснил министр.

«Сейчас экономика вышла на свою траекторию, ухудшилась эпидемиологическая ситуация, поэтому вряд ли мы можем в этом году рассчитывать на более высокие темпы», — заключил Решетников.

Глава МЭР также отметил, что в 2022 году на темпы роста ВВП в России повлияет увеличение добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+.

Ранее Всемирный банк улучшил прогноз по росту ВВП России в 2021 году до 4,3% с 3,2%.