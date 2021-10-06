Всемирный банк улучшил прогноз по росту экономики России в 2021 году

Всемирный банк улучшил прогноз по росту ВВП России в 2021 году до 4,3% с 3,2%. Об этом говорится в докладе банка об экономике региона Европы и Центральной Азии.

«Ожидается, что рост экономики в России ускорится в 2021 году до 4,3%, поскольку экономика поддерживается более ранним восстановлением внутреннего спроса и повышенными ценами на энергоносители», — отмечается в докладе.

В то же время Всемирный банк ухудшил прогноз по росту экономики России на 2022 год до 2,8% с 3,2% и на 2023 год до 1,8% с 2,3%.

«Ожидается, что восстановление замедлится до тем не менее стабильных 2,8% в 2022 году, поскольку спрос стабилизируется, а цены на промышленное сырье снизятся...» — добавили в докладе.

Как подчёркивается, на перспективы роста экономики России оказывает влияние эскалация геополитической напряжённости, включая новые санкции США, введённые в 2021 году, низкие показатели вакцинации и повышение уровня ключевой ставки ЦБ с рекордно низких уровней.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что ВВП России по итогам семи месяцев 2021 года вышел на докризисный уровень.