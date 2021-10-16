Новак назвал «хайпом» заявления политиков ЕС на фоне энергетического кризиса

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Призывы ряда европейских политиков отказаться от газа в период энергетического кризиса являются «хайпом», однако, несмотря на их заявления, «экономика потом всё равно вылезает», рассказал в эфире «Россия 1» российский вице-премьер Александр Новак.
Новак назвал «хайпом» заявления политиков ЕС на фоне энергетического кризиса
  • РИА Новости

«Политики могут говорить что угодно, но экономика потом всё равно вылезает, например как это случилось в этом году на газовом рынке Европы. Вот те «хайпы», которые мы на сегодняшний день видим. Да, политики не хотят принимать там своих ошибок», — цитирует его ТАСС.

Ранее Александр Новак, объясняя причины роста цен на газ в Европе, напомнил, что на цены влияет ряд спекулятивных факторов, когда трейдеры «разгоняют» их.

Как отметил глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст, после долгой отопительной фазы прошлой зимы газохранилища в ЕС опустели.

Более того, поставки СПГ в Европу сократились, потому что поставщики смогли добиться более высоких цен в государствах Азии и вместо Европы стали поставлять его туда, отметил он.

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