Сийярто прокомментировал подготовку «Северного потока — 2» к вводу в эксплуатацию

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто, комментируя в беседе с RT подготовку «Северного потока — 2» к вводу в эксплуатацию, заявил, что чем больше источников и маршрутов поставок, тем лучше.

«В том, что касается энергетики, я как политик в сфере иностранных дел знаю: чем больше источников и маршрутов поставок, тем лучше. Поэтому мы были довольны, когда Турция, Болгария, Сербия и наша страна, Венгрия, смогли согласовать и объединить усилия для создания нового маршрута поставок с южного направления, позволяющего доставлять в данный регион не только газпромовский газ из России, но и газ из Азербайджана, из кавказского региона через южный газотранспортный коридор», — сказал венгерский министр иностранных дел.

Он подчеркнул, что при готовности разрешений и лицензий работа газопровода «Северный поток — 2» не навредит интересам страны.

«Снова подчеркну: чем больше источников и маршрутов поставок, тем лучше. Конечно, эти проекты должны отвечать европейским регламентам, но если это условие выполняется, то я никаких проблем здесь не вижу. Я понимаю, что немцы - крупные потребители российского газа и что им важно иметь ещё один маршрут поставок. И это не затрагивает наши интересы, поскольку долгосрочное соглашение по газу, которое мы подписали с «Газпромом» две недели назад, охватывает два маршрута поставок: один через Австрию и ещё один — с южного направления. Так что мы в любом случае не пострадаем», — рассказал Сийярто.

«Газпром» и Венгрия подписали контракт на поставку газа до конца 2036 года.

Договор вступил в силу 1 октября. Газ поставляется в обход Украины через газопровод «Балканский поток», который является продолжением «Турецкого потока», и по трубопроводам Юго-Восточной Европы.