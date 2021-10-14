В Венгрии рассказали о возможности увеличения поставок газа из России

Возможность увеличения поставок газа из России в Венгрию есть, но на данный момент не обсуждается, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.

«Физически возможность есть, потому что соединительный трубопровод из Сербии имеет мощность 8,5 млрд куб. м и сейчас 32% мощности было забронировано «Газпромом», — приводит ТАСС слова Сийярто на Российской энергетической неделе.

Он уточнил, что пока данный вопрос с российской стороной не обсуждался.

Ранее Сийярто заявил, что Венгрия приняла решение о поставках газа не через Украину в интересах своей энергетической безопасности.

1 октября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал не связывать политическую критику с поставками энергоресурсов, подчеркнув, что для Венгрии было необходимо заключить соглашение с Россией.