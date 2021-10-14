В Венгрии рассказали о возможности увеличения поставок газа из России

Короткая ссылка
Возможность увеличения поставок газа из России в Венгрию есть, но на данный момент не обсуждается, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.
В Венгрии рассказали о возможности увеличения поставок газа из России
  • AP

«Физически возможность есть, потому что соединительный трубопровод из Сербии имеет мощность 8,5 млрд куб. м и сейчас 32% мощности было забронировано «Газпромом», — приводит ТАСС слова Сийярто на Российской энергетической неделе.

Он уточнил, что пока данный вопрос с российской стороной не обсуждался.

Ранее Сийярто заявил, что Венгрия приняла решение о поставках газа не через Украину в интересах своей энергетической безопасности.

1 октября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал не связывать политическую критику с поставками энергоресурсов, подчеркнув, что для Венгрии было необходимо заключить соглашение с Россией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить