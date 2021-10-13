Аналитик Юшков заявил, что Россия перевыполняет план по поставкам газа

Эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с RT прокомментировал возможность выхода России на рекордные объёмы поставок газа.

«Россия уже идёт на высоких уровнях экспорта газа. И в какие-то месяцы мы даже превышали рекордный 2018 год, в какие-то месяцы было чуть поменьше. Поэтому посмотрим, как дело будет обстоять к концу года. Но этот год станет либо рекордным по объёмам экспорта газа, либо вторым после 2018 года. Но тем не менее это всё огромные объёмы. Россия, можно сказать, перевыполняет план. «Газпром» выполняет и свои контрактные обязательства по долгосрочным договорам, и дополнительные заявки», — сказал эксперт.

Он отметил, что в одиночку Россия «не сможет закрыть все те проблемы, которые сформировались в Европе» в нынешнем году.

«Там и падение собственной добычи, и сокращение поставок Норвегии и Алжира, СПГ фактически весь ушёл в Азию. То есть это целый комплекс проблем. И Россия, даже увеличив добычу и экспорт, не может закрыть все эти проблемы одна. Поэтому обвинять нас, что делают европейцы, довольно странно. Потому что какую страну ни возьми — везде увеличили объём поставок», — добавил Юшков.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что Россия выйдет на рекордные объёмы поставок газа на глобальный рынок до конца 2021 года.

Также он добавил, что Россия полностью выполняет свои контрактные обязательства перед партнёрами.