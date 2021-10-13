В Еврокомиссии высказались о поставках Россией газа в ЕС

В Еврокомиссии заявили, что в последнее время российский «Газпром» выполнял долгосрочные контракты, но практически не предлагал дополнительных поставок газа в ЕС.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление ЕК.

«Объёмы газа из России оказались ниже ожиданий, что сужало рынок по мере приближения отопительного сезона. Несмотря на то что «Газпром» выполнял свои долгосрочные контракты с европейскими партнёрами, он предложил мало или вовсе не предлагал дополнительных мощностей для ослабления давления на газовый рынок ЕС», — говорится в документе.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала переход на зелёную энергетику решением энергетического кризиса в Европе.

6 октября президент России Владимир Путин во время совещания по вопросам энергетики поддержал инициативу увеличить предложение газа на рынке на фоне роста цен на энергоносители в Европе.