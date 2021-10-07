Глава Еврокомиссии предложила способ разрешения энергетического кризиса в Европе
- Reuters
«Европейский зелёный переход в долгосрочной перспективе — решение роста цен на газ. Мы должны ускорить реализацию нашей «зелёной сделки», чтобы стать энергетически независимыми», — приводит слова главы Еврокомиссии ТАСС.
По данным биржи ICE Futures, цены на газ в Европе впервые с начала октября упали ниже $1 тыс. за 1 тыс. кубометров.
6 октября президент России Владимир Путин во время совещания по вопросам энергетики поддержал инициативу увеличить предложение газа на рынке на фоне роста цен на энергоносители в Европе.
При этом он подчеркнул, что это нужно делать не через спотовый рынок Евросоюза, а через Санкт-Петербургскую биржу.