Глава Еврокомиссии предложила способ разрешения энергетического кризиса в Европе

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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала переход на зелёную энергетику решением энергетического кризиса в Европе.
Глава Еврокомиссии предложила способ разрешения энергетического кризиса в Европе
  • Reuters

«Европейский зелёный переход в долгосрочной перспективе — решение роста цен на газ. Мы должны ускорить реализацию нашей «зелёной сделки», чтобы стать энергетически независимыми», — приводит слова главы Еврокомиссии ТАСС.

По данным биржи ICE Futures, цены на газ в Европе впервые с начала октября упали ниже $1 тыс. за 1 тыс. кубометров.

6 октября президент России Владимир Путин во время совещания по вопросам энергетики поддержал инициативу увеличить предложение газа на рынке на фоне роста цен на энергоносители в Европе.

При этом он подчеркнул, что это нужно делать не через спотовый рынок Евросоюза, а через Санкт-Петербургскую биржу.

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