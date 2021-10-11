В Подмосковье рассказали о достижениях в области сельского хозяйства
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- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360».
По словам губернатора, в Подмосковье существует ряд программ, которые позволяют региону добиваться неплохих результатов в области сельского хозяйства.
В частности, Воробьёв напомнил, что в настоящее время продолжается разработка программы, которая предполагает предоставление успешным фермерам от 10 га земли в разных локациях области, чтобы они и дальше могли развивать свой бизнес, использовать новейшие технологии и обеспечивать занятость.
Ранее экономист Елена Тюрина в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировала ситуацию с ценами на молочную продукцию в России.