Правительство одобрило расширение научного центра «Русский»

Правительство России одобрило расширение территории инновационного научного центра «Русский» на Дальнем Востоке.

«В 2022 году на Дальнем Востоке планируется запуск пилотной площадки инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) «Русский» с участием первых резидентов. Постановление о расширении для этих целей территории центра подписал председатель правительства Михаил Мишустин», — говорится в сообщении правительства.

Отмечается, что первыми резидентами ИНТЦ станут компании, которые создают или уже имеют производство на Дальнем Востоке.

Добавляется, что после этого будут запущены основной научно-производственный блок ИНТЦ, а также образовательные и деловые площадки. Они разместятся на 245 гектарах земли на острове Русский.

Ранее сообщалось, что Минфин России рассчитывает на существенный рост числа компаний в специальных административных районах на островах Русский в Приморье и Октябрьский в Калининградской области.