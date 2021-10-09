Правительство одобрило расширение научного центра «Русский»

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Правительство России одобрило расширение территории инновационного научного центра «Русский» на Дальнем Востоке.
Правительство одобрило расширение научного центра «Русский»
  • © Алексей Майшев
  • РИА Новости

«В 2022 году на Дальнем Востоке планируется запуск пилотной площадки инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) «Русский» с участием первых резидентов. Постановление о расширении для этих целей территории центра подписал председатель правительства Михаил Мишустин», — говорится в сообщении правительства.

Отмечается, что первыми резидентами ИНТЦ станут компании, которые создают или уже имеют производство на Дальнем Востоке.

Добавляется, что после этого будут запущены основной научно-производственный блок ИНТЦ, а также образовательные и деловые площадки. Они разместятся на 245 гектарах земли на острове Русский.

Ранее сообщалось, что Минфин России рассчитывает на существенный рост числа компаний в специальных административных районах на островах Русский в Приморье и Октябрьский в Калининградской области.

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