Минфин рассчитывает на удвоение числа компаний в специальных административных районах

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Минфин России рассчитывает на существенный рост числа компаний в специальных административных районах на островах Русский в Приморье и Октябрьский в Калининградской области. Об этом заявил замглавы ведомства Алексей Сазанов.

«Мы предложили изменения в налоговое законодательство, чтобы налоговый режим в специальных административных районах стал конкурентен на международной арене», — рассказал Сазанов в интервью RT на Московском финансовом форуме.

По его словам, сейчас в специальных административных районах с льготным налогообложением зарегистрировано 47 компаний.

Между тем в министерстве рассчитывают на практически удвоение данного показателя, отметил замминистра.

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