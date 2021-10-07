Главы МИД Украины и Турции обсудили энергетическую безопасность

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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в ходе встречи с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу обсудил вопросы энергетической безопасности.
Главы МИД Украины и Турции обсудили энергетическую безопасность
  • РИА Новости

«Мы предметно обговорили вопросы энергетической безопасности, в частности в контексте газа», — цитирует РИА Новости слова Кулебы на брифинге по итогам встречи.

Ранее бывший губернатор Луганской и Закарпатской областей Украины генерал Геннадий Москаль заявил, что газопровод «Турецкий поток» представляет большую опасность для украинской экономики, чем «Северный поток — 2».

До этого Венгрия подписала с «Газпромом» новый долгосрочный контракт на поставку газа в обход Украины.

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