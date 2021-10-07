Financial Times связала снижение цен на газ со словами Путина о его поставках

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Резкое снижение цен на газ после взлёта 6 октября произошло на фоне заявлений президента России Владимира Путина о готовности стабилизировать ситуацию на энергетическом рынке, пишет Financial Times.

«Рыночные цены на газ резко пошли вниз в среду после того, как президент России Владимир Путин заявил, что его страна готова стабилизировать стремительно растущие мировые цены на энергоносители, которые угрожают ограничить промышленную активность и резко повысить инфляцию», — говорится в сообщении газеты, которое приводит РИА Новости.

Как пишет агентство, по данным торгов на ICE Futures, цены фьючерсов на газ в Европе после достижения исторического максимума ($1937 за 1 тыс. кубометров) на торгах за день растеряли больше $600 долларов, а к расчётной цене вторника снизились почти на 10%.

6 октября Владимир Путин во время совещания по вопросам энергетики поддержал инициативу увеличить предложение газа на рынке на фоне роста цен на энергоносители в Европе.

При этом он подчеркнул, что это нужно делать не через спотовый рынок Евросоюза, а через Санкт-Петербургскую биржу.

Также президент во время совещания призвал полностью соблюдать контрактные обязательства по транзиту газа через Украину в Европу.

По словам главы государства, не следует ставить другие страны «в трудное положение» и подрывать доверие к «Газпрому» как к абсолютно надёжному партнёру.

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