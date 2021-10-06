Новак высказался о географии газового кризиса

Короткая ссылка
Вице-премьер Александр Новак в беседе с президентом России Владимиром Путиным заявил, что газовый кризис начался из-за перенаправления объёмов СПГ из США в страны Латинской Америки.
Новак высказался о географии газового кризиса
  • РИА Новости

«Всё началось, по сути дела, в Латинской Америке. Были сильная жара и жаркое лето, тогда природный газ США ориентировался на Латинскую Америку, и это обеспечило в том числе дефицит СПГ как в Европе, так и в Азии», — цитирует его ТАСС.

Новак отметил, что быстрый рост потребления электроэнергии в условиях дефицита энергогенерирующих мощностей создал дефицит спроса, что спровоцировало в Европе ситуацию, когда подземные хранилища газа ЕС были недозаполнены примерно на 25 млрд куб. м газа. 

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК намерена 13 октября предложить средне- и долгосрочные меры по урегулированию кризиса в энергетике.

6 октября цены на газ в Европе преодолели отметку $1900 за 1 тыс. куб. м, опустившись позднее ниже $1400. С начала года топливо подорожало в несколько раз.

Подробнее по теме — в материале RT.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить