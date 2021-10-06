Новак высказался о географии газового кризиса

Вице-премьер Александр Новак в беседе с президентом России Владимиром Путиным заявил, что газовый кризис начался из-за перенаправления объёмов СПГ из США в страны Латинской Америки.

«Всё началось, по сути дела, в Латинской Америке. Были сильная жара и жаркое лето, тогда природный газ США ориентировался на Латинскую Америку, и это обеспечило в том числе дефицит СПГ как в Европе, так и в Азии», — цитирует его ТАСС.

Новак отметил, что быстрый рост потребления электроэнергии в условиях дефицита энергогенерирующих мощностей создал дефицит спроса, что спровоцировало в Европе ситуацию, когда подземные хранилища газа ЕС были недозаполнены примерно на 25 млрд куб. м газа.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК намерена 13 октября предложить средне- и долгосрочные меры по урегулированию кризиса в энергетике.

6 октября цены на газ в Европе преодолели отметку $1900 за 1 тыс. куб. м, опустившись позднее ниже $1400. С начала года топливо подорожало в несколько раз.

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