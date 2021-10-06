В ЕК намерены предложить долгосрочные меры по урегулированию кризиса в энергетике

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК намерена 13 октября предложить средне- и долгосрочные меры по урегулированию кризиса в энергетике.

«В следующую среду (13 октября. — RT) мы обсудим предложения для подготовки более структурного диалога на саммите ЕС. Эти предложения касаются мер, которые могут быть приняты как на национальном уровне, так и на общеевропейском в среднесрочной и отдалённой перспективе», — цитирует её РИА Новости.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что попросит у российского лидера Владимира Путина помощи в связи с энергетическим кризисом.

6 октября цены на газ в Европе преодолели отметку $1900 за 1 тыс. куб. м, опустившись позднее ниже $1400. С начала года топливо подорожало в несколько раз.

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