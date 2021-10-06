Глава Евросовета высказался о возможной роли России в повышении цен на газ

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Председатель Европейского совета Шарль Мишель высказался о возможной роли России в повышении цен на газ.
Глава Евросовета высказался о возможной роли России в повышении цен на газ
  • © AP Photo/Darko Bandic

«Нужно проявлять осторожность, чётко оценивать ситуацию. По предварительным данным, мы считаем, что ряд факторов сыграл свою роль, повлияв на цены на газ. Конечно, это и зима в ряде регионов, рост спроса на газ в Китае, технические проблемы в Норвегии. И, вероятно, одним из элементов является уровень добычи газа в России», — цитирует его РИА Новости.

Вместе с этим он заявил о необходимости изучать ситуацию глобально.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК намерена 13 октября предложить средне- и долгосрочные меры по урегулированию кризиса в энергетике.

6 октября цены на газ в Европе преодолели отметку $1900 за 1 тыс. куб. м, опустившись позднее ниже $1400. С начала года топливо подорожало в несколько раз.

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